Бьянка заступилась за Глюк’oZу

Певица Глюк’oZa знатно подпортила себе репутацию после концерта в Краснодаре. Настолько сильно, что ей даже пришлось записывать обращение в социальной сети с извинениями и признаваться, что она действительно находилась в измененном состоянии сознания из-за лекарственных препаратов. Но некоторые пользователи сети по-прежнему требуют отменить звезду, желая больше никогда не видеть ее на эстраде.

Не слишком ли суровое наказание? На эту тему решила высказаться коллега Ионовой Бьянка, которая поддержала ее и не побоялась сказать об этом вслух.

«Человек ошибся 1 раз за карьеру, длиной в 20 или больше, наверное, лет. Просто ошибся. Человеческий фактор. Может она была после дня рождения?» — начала она, отметив, что за единственную ошибку публика хочет очень серьезно наказать исполнительницу.



«Вы ее так из приличной девушки, жены, матери сделали какую-то алкоголичку», — эмоционально высказалась она, считая, что Глюк’oZa не заслуживает такого обращения.

Ну а что касается проступков, они бывают у каждого. К тому же, теперь общественность знает предысторию и может судить более честно: Наталья перешла на лекарственные препараты из-за смерти своей бабушки и скандала с продюсером.