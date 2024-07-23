Окровавленные фрагменты рубашки концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана стали доказательством его виновности в расправе над музыкантом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу Сергея Капитонова.

В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по делу о трагической гибели певца Игоря Талькова. В центре внимания оказался Шляфман, обвиняемый по статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

Следствие установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта «Юбилейный» между Шляфманом и представителем одного из артистов возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый выстрелил в своего оппонента, но пуля попала в Игоря Талькова, который скончался от полученного ранения.

Шляфман, скрывшийся в Израиле с 1992 года, стал объектом масштабного расследования. Правоохранители допросили более 50 свидетелей по всей России, а также специалистов, проводивших экспертизу по делу Талькова в период с 1991 по 1992 годы. В ходе расследования у одного из фигурантов были обнаружены фрагменты рубашки, принадлежавшей Шляфману, на которых остались следы крови.

В результате генетической экспертизы вина концертного директора была доказана.