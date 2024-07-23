Блейк Лайвли отреагировала на слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс по праву носят звание одной из самых крепких пар Голливуда. Вместе звезды больше 12 лет, у них четверо детей, и не исключено, что скоро появится и пятый. Кроме того, супруги напрочь разрушили стереотип о том, что счастье любит тишину. Влюбленные проявляют чувства друг к другу публично: недавно парочка устроила романтическое свидание на концерте Тейлор Свифт, а накануне актриса бурно отреагировала на довольно пикантное фото супруга.

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А потому не понятно, где один из подписчиков Блейк вычитал о том, что супруги разводятся. На его комментарий в инстаграме* звезды обратил внимание таблоид E!.

«Вам с Райаном нужно больше показывать друг друга. Ходили слухи, что вы развелись, и я не поверил, потому что вы двое буквально идеальная пара», — написал фолловер.



Блейк, как порядочная знаменитость, не оставила это замечание без внимания — видимо, чтобы не распространять слухи.

«Ха-ха, не дождутся!» — написала она.



Звездам есть чему у нее поучиться.

К слову, на некоторые откровения у парочки все же есть табу.

Например, они не раскрывали, какого пола их четвертый ребенок. Но фанаты сами догадались, что у влюбленных родилась девочка.

* Запрещен в РФ.