Глюк’оZа попала в непростую ситуацию, когда откровенно подпортила праздник в Красноярске. Посмотреть на звезду пришли сотни, но вокалистка была явно не в форме в тот злополучный день и вышла к людям, как она уверяет, после принятия лекарственных препаратов от депрессии. По словам певицы, медикаменты подействовали на ее организм странным образом, а сама она была очень удручена из-за смерти бабушки и предательства продюсера.

Многие пользователи сети прониклись историей Глюк’оZы, простили ее, но только не Фадеев. Конфликт с ним продолжился. Мужчина выразил свои соболезнования Наталье и ее семье, но заметил, что уже давно прекратил с ней общение из-за ситуаций, которые было невозможно терпеть. Музыкант не стал разоблачать, что именно тогда сильно разочаровало его, но добавил, что выход Глюк’оZы в Красноярске — это еще одна попытка очернить его репутацию как создателя проекта.