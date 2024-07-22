Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Shaman (Ярославу Дронову) звание Заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в тексте.



Также данное звание Путин присвоил директору фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» Аминат Ахмадовой и артистке-вокалистке Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова» Тамаре Дадашевой.