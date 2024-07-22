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Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ

Президент России Владимир Путин присвоил певцу Shaman (Ярославу Дронову) звание Заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста РФ
© globallookpress.com
«Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в тексте.

Также данное звание Путин присвоил директору фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» Аминат Ахмадовой и артистке-вокалистке Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова» Тамаре Дадашевой.

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