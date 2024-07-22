Собчак заступилась за Глюкозу

Журналистка Ксения Собчак заступилась за певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова), против которой ее бывший продюсер Максим Фадеев начал готовить иск из-за концерта в Красноярске. По ее словам, экс-руководитель решил воспользоваться скандалом на фоне трагедии в семье певицы.

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«Конечно, особенно мерзко, что, зная про смерть Лидии и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она также заявила, что знала об истинной причине состояния певицы во время эксцентричного выступления.



Глюкоза назвала причины странного поведения на концерте в Красноярске

Сама Глюкоза заявила, что во время концерта на нее подействовали снотворное и антидепрессанты, которые она начала принимать после смерти бабушки, которая растила ее. Чистякова также подчеркнула, что впервые в жизни принимает данные лекарства и не знает, как они на нее будут действовать.

Еще 20 июля певица выступила на Дне металлурга в Красноярске, где зрители пожаловались на ее неадекватное поведение. Максим Фадеев заявил, что решил совместно с юристами подготовить иск к Глюкозе, который лишил бы ее права пользоваться псевдонимом и исполнять хиты.