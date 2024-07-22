Глюкоза назвала причины странного поведения на концерте в Красноярске

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала в соцсетях, что ее странное поведение на концерте в Красноярске вызвано приемом антидепрессантов. Об этом пишут «Известия».

Инцидент произошел на концерте ко Дню металлурга в субботу, 20 июля. По словам очевидцев, исполнительница позволяла себе пошлые жесты, ругалась, выглядела так, как будто была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Артистка пояснила, что в последние месяцы на нее оказали крайне негативное влияние смерть бабушки и разлад с продюсером Максимом Фадеевым.

На фоне этого, отметила Глюкоза, у нее начались проблемы со сном, были панические атаки. С тем, чтобы справиться с проблемами, она решилась обратиться к врачу.

«Мне прописали лекарства — снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — уточнила певица.



Кроме того, исполнительница попросила прощения у зрителей, которым ее поведение доставило неприятные эмоции.