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Ким Кардашьян показала неловкий момент из туалета

Ким Кардашьян показала неловкий момент из туалета
© globallookpress.com

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала неловкий момент из туалета. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предпринимательница запечатлела в зеркало себя и свою сестру Хлои Кардашьян, которая, сидя на корточках, помогает ей застегнуть черное боди Skims. При этом на размещенных кадрах видно, что сама бизнесвумен стоит перед родственницей со спущенными штанами.

© Соцсети
«Это буквально то, что делают все сестры. Я просто не могу сама застегнуть боди», — объяснила знаменитость.

В октябре прошлого года Ким Кардашьян рассказала о неудачном моменте, который произошел с ней во время февральского мероприятия. Для одной конференции телезвезда надела укороченный топ, облегающие брюки, сапоги на шпильке и длинный жакет. По словам Кардашьян, в середине конференции она ощутила дискомфорт в области ягодиц.

Шоу-бизнес
Хлоя Кардашьян
Ким Кардашьян