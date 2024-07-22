После скандала с певицей Глюк’oZой хейтеры «накинулись» и на ее дочь

Накануне российская поп-певица и актриса Глюк’oZa попала в крупный скандал. Дело в том, что исполнительница хита «Жениха хотела» странно себя вела во время своего недавнего концерта в Красноярске. На сцену артистка вышла в весьма неприглядном образе. Знаменитость ругалась матом, трогала себя в зоне бикини и едва стояла на ногах.

Присутствующие на мероприятии зрители предположили, что 38-летняя певица употребила какие-либо запрещенные вещества. Такого же мнения придерживаются и пользователи Сети. Видеоролик с выступлением артистки «гуляет» по Интернету.

Сама Глюк’oZa свое поведение на концерте никак не комментирует. Быть может поэтому некоторые особо обозленные решили «затравить» ее 17-летнюю дочь, певицу Лидию Чистякову-Ионову. Под последними снимками юной артистки в Сети появилось множество нелицеприятных комментариев. Хейтеры считают, что поведение ее матери — настоящий позор.