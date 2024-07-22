Мадонна снялась в провокационной фотосессии

Американская поп-певица и танцовщица Мадонна часто шокирует общественность своими откровенными фотографиями. В Сети исполнительницу регулярно критикуют за ее чрезмерно пошлый внешний вид. Но, судя по всему, артистку мнение публики не особо волнует. На днях знаменитость приняла участие в новой провокационной фотосессии.

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На снимках, опубликованных на сайте издания Daily Mail, Мадонна позировала в кожаном салоне роскошного автомобиля. Исполнительница принимала различные позы, демонстрируя свою подтянутую фигуру. 65-летняя певица нарядилась в джинсовое мини-платье и колготки в сеточку. В качестве аксессуаров артистка выбрала водительские перчатки без пальцев, солнцезащитные очки и сумочку.

Читатели портала вновь раскритиковали внешний вид Мадонны. В Сети решили, что снимки слишком отфотошоплены. Публика считает, что в погоне за молодостью артистка рискует перейти черту.

«Больно смотреть, что она не может позволить своему лицу стареть», «Все так отфотошоплено», «О, боже! Ее лицо так натянуто, что я сомневаюсь, что она может улыбаться», — написали под фото Мадонны.