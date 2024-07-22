Продюсер объяснил странное поведение Глюкозы на концерте

У певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова) на последнем концерте случился эмоциональный взрыв перед зрителями на фоне домашних проблем. Об этом сообщил продюсер Леонид Дзюник. Он также выразил сомнения в принятии певицей каких-либо психотропных веществ.

«Вряд ли воздействие каких-то средств было, я думаю, это эмоциональный взрыв перед зрителями. <...> Она вообще эмоциональная девчонка, ей, может быть, хотелось поддеть кого-то, может, у нее проблемы дома с мужем или кто у нее там сейчас», — заявил Дзюник telegram-каналу «Новости знаменитей».



По словам продюсера, певица раскрепостилась перед зрителями из-за их теплого приема и «решила показать все, что может».

Дзюник также отметил, что не бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев неправ в своем желании отобрать у певицы псевдоним.

«Достаточно вспомнить, что он делал раньше и какими его артисты выходили на сцену, ничего страшного в этом не было», — заявил он.



Ранее концерт Глюкозы на Дне металлурга в Красноярске привел к скандалу. Зрители пожаловались на неадекватные и неприличные действия певицы. А Максим Фадеев сообщил, что готовит против нее иск.