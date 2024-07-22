Стали известны подробности скандального концерта певицы Глюкозы (Наталья Ионова, Глюк'oZа) на Дне металлурга в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, перед тем, как выйти на сцену на острове Татышев в Красноярске, артистка сделала в гримерке «странный мейк», после чего отправилась фотографироваться. Второй источник утверждает, что до фотосессии певица «выглядела нормально», а бутылка коньяка в ее гримерке осталась нетронутой.

Раскрыт гонорар Глюкозы за скандальное выступление в Красноярске

«Первую и вторую песню Глюкоза исполнила на отлично, а затем начались странности: перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась и задавала странные вопросы. Отпустило ее почти спустя час, к концу выступления», — утверждают источники, близкие к владельцам площадки.



В середине выступления, продолжают источники, организаторы концерта хотели завершить выступление досрочно. Однако, согласно договору, «любое препятствие работе коллектива во время выступления облагается штрафом».

Ивент-агентство, которое организовывало концерт в честь Дня металлурга в Красноярске, собирается подать на Глюкозу в суд. Поп-исполнительница, по словам очевидцев, не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Накануне организатор мероприятий объяснила, что концертному директору звезды всегда проще отправить ее выступать даже в неадекватной форме, чем платить неустойку.

Ранее нарколог Шуров увидел у Глюкозы признаки опьянения психоактивными веществами.