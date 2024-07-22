Киркоров отсудил у Успенской 280 тыс. рублей за оскорбление

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской около 280 тысяч рублей по десятимиллионному иску Филиппа Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

Напомним, что спор между звездами начался после того, как Успенская в одном из интервью назвала Киркорова женоненавистником. Певец потребовал от артистки компенсацию в размере 10 млн рублей, а позднее назвал «попрошайкой», которая «клянчит шмотки». Это оскорбило уже Успенскую — она подала в суд иск о защите чести и достоинства. Его рассмотрение начнется в августе.

Суд признал заявления Успенской порочащими честь Киркорова. Он постановил обязать певицу опровергнуть сведения и взыскать с нее 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 85 тысяч расходов на оплату услуг представителя, а также 120 тысяч на нотариальное обеспечение доказательств. Кроме того, еще 6 тысяч рублей артистка должна будет выплатить поп-королю на оплату госпошлины и почтовых расходов.

Также суд обязал платформы «Дзен» и «Вконтакте» удалить видеоматериалы. Площадки должны сделать это в течение 10 дней со дня вступления решения в законную силу.