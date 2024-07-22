Иосиф Пригожин высказался о скандальном концерте Глюкозы

Недавнее выступление певицы Глюк'оZы на Дне металлурга в Красноярске шокировало не только поклонников эстрады, но и коллег артистки по цеху.

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"Подобные "концерты" - это неуважение к зрителю и профессии, - сказал в беседе с "РГ" музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. - Ни один артист не должен допускать такого поведения".



Кадры с концерта Глюк'оZы на острове Татышев вызвали бурю негодования в Сети. Певица вела себя на сцене странно, часто не попадала в фонограмму. У многих комментаторов возникло подозрение, что певица могла находиться в нетрезвом состоянии.

Представители артистки, к которым "РГ" обратилась за разъяснениями, отказались комментировать инцидент.

В то же время Иосиф Пригожин в беседе с нами поделился, что очень удивлен увиденным.

"Сейчас многие артисты пренебрегают чем только могут, - сказал известный продюсер. - Выступать нужно не ради денег, а с любовью к своему делу, чтобы зрителю все понравилось".



И уточнил, говоря о поведении Глюкозы, что "за такое нужно нести ответственность".

Продюсер певицы Максим Фадеев также отреагировал резко, отметив, что лишит ее псевдонима. В своем Telegram-канале он сообщил, что готовит с юристами иск о лишении сценического имени и прав на песни, написанные для Глюк'оZы. Также иск о возмещении убытков намерен подать организатор концерта ко Дню металлурга, компания РУСАЛ.