Пять звезд, которые пришли к славе благодаря известным родителям
Зачастую состоятельные родители хотят для своего ребенка лучшего и не гнушаются помогать ему всем, чем могут. Вместе с тем во взрослом возрасте они сталкиваются с осуждением общества, и часто таким детям приходиться доказывать, что они достойны занимать то место, на котором находятся.
Знаменитости тоже часто стараются хорошо пристроить детей, чтобы они тоже могли стать популярными. Life.ru назвал пять детей таких родителей.
Певица Нюша
Певица Нюша Шурочкина — дочь бывшего солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина. Музыкант сделал все, чтобы дочка стала настоящей звездой и в результате его продюсерский проект «Нюша» стал невероятно популярным. Неизвестно, стала ли без папы девушка так активно заниматься своим продвижением и музыкой. Кроме того, помочь Шурочкиной могли и старые связи отца.
Надо отметить, что в начале карьеры его дочери у Шурочкина не было много денег. В один момент он продал свою квартиру, чтобы снять клип Нюше. Разумеется, вложения окупились.
Павел Табаков
Сын известного режиссера Олега Табакова Павел в последние годы пробуется на роли почти в каждый сериал и фильм. В большинстве своем его утверждают, поскольку фамилия Табакова о многом говорит в актерской среде. Сам Павел оказался достаточно уверен в себе и связях отца, что даже не стал оканчивать театральный институт. Это становится поводом критики: некоторые говорят, что Табакову-младшему не хватает профессионального образования и стоило бы подучиться, чтобы соответствовать своему положению.
Елизавета Боярская
Елизавета продолжает знаменитую актерскую династию. Благодаря родителям Михаилу Боярскому и Ларисе Луппиан ей с детства были открыты все двери. Разумеется, артисты во всем поддерживали дочку и не жалели денег: они оплачивали занятия танцами, модельную школу, а также репетиторов.
Не обошлось и без способствования продвижению карьеры Боярской. Сама Елизавета также не сидела сложа руки: она всегда старалась добиваться хороших результатов, чтобы не позорить именитых родителей.
Стефания Маликова
Дмитрий Маликов с детства приучал свою дочь Стешу к шоу-бизнесу: снимал в клипах, брал на телесъемки и учил петь. Детство девочки прошло на сцене, а с каждым годом отец вкладывал в нее все больше средств и сил. Сперва он писал ей песни, после — организовывал выступления на больших площадках, а потом снял несколько клипов.
В конечном счете музыкальная карьера Стефании не сложилась. Тогда Маликова решила создать свой бренд одежды. Отец снова ее поддержал, в том числе и деньгами.
Денис Клявер
О том, что Клявер — сын Ильи Олейникова знают не все. Причем именно Клявер является их настоящей фамилией. Ставший популярным в «нулевые» Денис рассказывал, что знаменитый отец всегда поддерживал его стремление музыкантом: помогал и финансово, и морально. Когда музыкант запустил со Стасом Костюшкиным проект «Чай вдвоем», то денег у них почти не было. На помощь им всегда приходил Олейников. Он отдавал им почти все свои деньги на съемку клипов, аренду студий и многое другое, что было необходимо начинающей группе. Клявер, правда, утверждает, что все деньги отцу он вернул.