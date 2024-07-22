Пять звезд, которые пришли к славе благодаря известным родителям

Зачастую состоятельные родители хотят для своего ребенка лучшего и не гнушаются помогать ему всем, чем могут. Вместе с тем во взрослом возрасте они сталкиваются с осуждением общества, и часто таким детям приходиться доказывать, что они достойны занимать то место, на котором находятся.

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Знаменитости тоже часто стараются хорошо пристроить детей, чтобы они тоже могли стать популярными. Life.ru назвал пять детей таких родителей.

Певица Нюша

Певица Нюша Шурочкина — дочь бывшего солиста «Ласкового мая» Владимира Шурочкина. Музыкант сделал все, чтобы дочка стала настоящей звездой и в результате его продюсерский проект «Нюша» стал невероятно популярным. Неизвестно, стала ли без папы девушка так активно заниматься своим продвижением и музыкой. Кроме того, помочь Шурочкиной могли и старые связи отца.

Надо отметить, что в начале карьеры его дочери у Шурочкина не было много денег. В один момент он продал свою квартиру, чтобы снять клип Нюше. Разумеется, вложения окупились.

Павел Табаков

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Сын известного режиссера Олега Табакова Павел в последние годы пробуется на роли почти в каждый сериал и фильм. В большинстве своем его утверждают, поскольку фамилия Табакова о многом говорит в актерской среде. Сам Павел оказался достаточно уверен в себе и связях отца, что даже не стал оканчивать театральный институт. Это становится поводом критики: некоторые говорят, что Табакову-младшему не хватает профессионального образования и стоило бы подучиться, чтобы соответствовать своему положению.

Елизавета Боярская

Елизавета продолжает знаменитую актерскую династию. Благодаря родителям Михаилу Боярскому и Ларисе Луппиан ей с детства были открыты все двери. Разумеется, артисты во всем поддерживали дочку и не жалели денег: они оплачивали занятия танцами, модельную школу, а также репетиторов.

Не обошлось и без способствования продвижению карьеры Боярской. Сама Елизавета также не сидела сложа руки: она всегда старалась добиваться хороших результатов, чтобы не позорить именитых родителей.

Стефания Маликова

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Дмитрий Маликов с детства приучал свою дочь Стешу к шоу-бизнесу: снимал в клипах, брал на телесъемки и учил петь. Детство девочки прошло на сцене, а с каждым годом отец вкладывал в нее все больше средств и сил. Сперва он писал ей песни, после — организовывал выступления на больших площадках, а потом снял несколько клипов.

В конечном счете музыкальная карьера Стефании не сложилась. Тогда Маликова решила создать свой бренд одежды. Отец снова ее поддержал, в том числе и деньгами.

Денис Клявер

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О том, что Клявер — сын Ильи Олейникова знают не все. Причем именно Клявер является их настоящей фамилией. Ставший популярным в «нулевые» Денис рассказывал, что знаменитый отец всегда поддерживал его стремление музыкантом: помогал и финансово, и морально. Когда музыкант запустил со Стасом Костюшкиным проект «Чай вдвоем», то денег у них почти не было. На помощь им всегда приходил Олейников. Он отдавал им почти все свои деньги на съемку клипов, аренду студий и многое другое, что было необходимо начинающей группе. Клявер, правда, утверждает, что все деньги отцу он вернул.