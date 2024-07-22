Подруга Глюкозы прокомментировала неадекватное поведение певицы

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, стала самой обсуждаемой артисткой последних дней после скандального выступления в Красноярске. Общественность разделилась на два лагеря: одни требуют «отменить» певицу, другие считают, что на сцене был ее двойник. Вечерняя Москва

По словам подруги исполнительницы, причина случившегося — депрессия, вызванная смертью бабушки. Она отметила, что в последнее время артистка находится в подавленном состоянии, тем не менее это не помешало ей выступить в Красноярске, передает Telegram-канал Mash. Москва24

Ранее сообщалось, что организаторы концерта намерены обратиться в суд за защитой своих прав. Иск будет направлен к Глюкозе, так как певица якобы «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства. Passion.ru