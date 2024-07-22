Продюсер заявил, что Глюк'оZа во время выступления была трезвой

Продюсер Леонид Дзюник выступил в защиту певицы Глюк'оZы (Наталья Ионова) после скандала из-за ее выступления в Красноярске. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он назвал ее странное поведение последствиями проблем с близкими.

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Продюсер считает, что воздействия «каких-то средств» не было и Глюк'оZа была трезвой. Дзюник предположил, что имел место «эмоциональный взрыв перед зрителями», которые ее хорошо принимали.

«Она вообще эмоциональная девчонка, ей, может быть, хотелось поддеть кого-то, может, у нее проблемы дома с мужем или кто у нее там сейчас», — заявил он.



Говоря об иске продюсера Максима Фадеева к Ионовой, Дзюник отметил, что «Макс не прав». Он призвал вспомнить, что его коллега делал раньше и какими его артисты выходили на сцену. Менеджер обратил внимание, что Глюк'оZа никого не оскорбила и не унизила.

Напомним, что во время выступления Ионова не попадала в слова и в ноты, а также периодически щупала себя рукой в области паха. Такое поведение явно не оценила публика — ее стали активно критиковать. При этом СМИ сообщали, что в райдере Глюк’оZы был коньяк, однако он остался нетронутым в гримерке.

После этого бывший продюсер исполнительницы и автор ее песен Фадеев заявил, что намерен через суд лишать знаменитость прав на исполнение композиций, а также сценического псевдонима. Ее поведение он назвал «беспределом».