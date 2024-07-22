Немоляева обвинила Вайкуле в неблагодарности

Актриса Светлана Немоляева раскритиковала Лайму Вайкуле, назвав высказывания певицы о России «удивительной неблагодарностью». Об этом рассказали «Аргументы и факты».

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Ранее Вайкуле не раз выступала против СВО. В 2022 году во время концерта в Литве она вышла на сцену с украинским флагом. Позже в одном из интервью певица заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски».

«Какая-то удивительная неблагодарность. Она была интересная певица в советское время, но где бы Вайкуле была, если бы ее не сделали у нас, не продвигали в СССР, в России? В своем кабаре сидела бы», - так Немоляева прокомментировала заявления Вайкуле.



Немоляева добавила, что «не артисты кормят страну, а страна кормит артистов». Актриса назвала «грустным, некрасивым и гадким» все, что Вайкуле делает сейчас.