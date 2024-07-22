Успенская язвительно обратилась к Киркорову после проигрыша в суде

Российские исполнители Филипп Киркоров и Любовь Успенская сегодня встречались в суде. Повод был серьезный — служителям закона предстояло решить, является ли термин «женоненавистник» оскорбительным. Дело в том, что именно так артистка назвала своего коллегу по цеху в одном из интервью. Любовь обиделась на Филиппа за то, что тот принял не ее сторону в конфликте с хирургом Тимуром Хайдаровым. Некогда друзья теперь стали врагами.

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Замоскворецкий районный частично суд принял сторону Киркорова. Успенскую обязали выплатить артисту 280 тысяч рублей за оскорбление его чести и достоинства. Адвокат исполнителя хита «Цвет настроения синий» позже заявил, что вырученные деньги пойдут на благотворительность.

На своей странице в Сети Любовь язвительно прокомментировала итог заседания. Артистка посмеялась над Филиппом, назвав его решение обратиться в органы «отличной сделкой».