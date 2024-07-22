Подруга Глюкозы прокомментировала неадекватное поведение певицы

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa стала самой обсуждаемой артисткой последних дней после скандального выступления в Красноярске. Общественность сегодня разделилась на два лагеря: одни требуют «отменить» певицу, а другие считают, что на сцене был ее двойник.

— На видео нос какой-то тонкий и длинный, рот другой, мимика. Это точно Ионова? Не двойник? Если бы не написали, что это она, я бы никогда не узнала, — передает издание «Москва 24» сообщение местной жительницы.



По словам подруги исполнительницы, причина случившегося — депрессия, вызванная смертью бабушки. Она отметила, что в последнее время артистка находится в подавленном состоянии, тем не менее, это не помешало ей выступить в Красноярске, передает Telegram-канал Mash.

Фадеев отреагировал на скандальный концерт Глюк'oZы

В воскресенье, 21 июля, стало известно, что Глюк'oZa чуть не сорвала концерт на Дне металлурга в Красноярске. Зрители массово жаловались на то, что певица не попадала в ноты, зачем-то трогала себя внизу и вела себя очень странно.

Нарколог Василий Шуров прокомментировал появление Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюк'oZа, в неадекватном состоянии на концерте в Красноярске. По словам специалиста, некоторые факторы в поведении певицы указывают на то, что она могла быть под действием психоактивных веществ.