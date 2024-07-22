На Успенскую подали в суд

Певица, автор-исполнитель Наталья Лапина подала к певице Любови Успенской иск о нарушении авторских прав на песню «По полюшку». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на адвоката Успенской Елену Сенину.

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О планах Лапиной направить претензию Успенской «Московский комсомолец» рассказал в начале года. Лапина утверждала, что не давала певице разрешения исполнять «По полюшку» в новогоднем огоньке на «Первом канале». Как сообщала «Комсомольская правда», Успенская ранее отвергала претензии, касающиеся песни.

Сенина заявила «Известиям», что все договоренности между Лапиной и Успенской были соблюдены. По мнению адвоката, иск может быть связан с популярностью песни.