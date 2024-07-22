Олигархи Рублевки не хотят знать Пугачеву и Галкина*

Алена Кравец — бизнес-леди, певица и актриса, живущая на Рублевке, рассказала о том, как изменилось отношение рублевских олигархов к Алле Пугачевой и Максиму Галкину*.

© runews24.ru

Раньше олигархи часто приглашали Пугачеву и Галкина* на свои корпоративы. Однако после того, как они поспешно покинули Россию, олигархи перестали желать видеть их у себя.

По словам Алены, если бы Пугачева и Галкин* остались в России и не делали резких заявлений, их бы по-прежнему носили на руках. Однако теперь они стали «токсичными» артистами, с которыми никто не хочет связываться.

Кравец отметила в беседе с aif.ru, что Пугачева стала персоной нон грата не только из-за своих заявлений о русских. Если заплатить ей любую сумму, это будет означать финансирование супруги иностранного агента, а никто не захочет подставляться под пристальное внимание компетентных органов.

В прошлом Пугачева и Галкин* были показателем статуса и богатства на мероприятиях Рублевки. Однако сейчас люди не хотят даже говорить об этих артистах, которые покинули страну.

Заявления Пугачевой о «холопах и рабах» многих огорчили и разочаровали. Люди были готовы целовать песок, по которому она ходила, а она так думала и говорила о них. Это недостойно королевы и иконы эстрады.

По мнению Алены, Пугачева сама себя разрушает и уничтожает своими поступками и словами. Она стала просто пожилой женщиной, уставшей от склок и мытарств.

Кравец считает, что если бы не Галкин, она повела бы себя умнее и не уехала бы туда, где её не узнают. А для большого артиста это смерти подобно.

Только бессовестные люди могут так говорить о своей стране, как Максим и Алла. Очень жаль, что артисты, которые были кумирами для многих, оказались столь тщедушными.

Бросать свою Родину — это преступление перед людьми и Богом, особенно сейчас, когда людям важно сплотиться перед лицом всевозможных вызовов и когда им нужны нравственные примеры, заключила певица.

Максим Галкин* - является иноагентом