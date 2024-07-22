Глюкоза сорвала концерт в Красноярске: что известно к этому часу

В минувшие выходные в столице Красноярского края прошло празднование Дня металлурга. Хедлайнером вечера была Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза. Однако пришедшие на концерт зрители увидели шоу совсем неожиданного характера. Подробности о произошедшем – в материале «ФедералПресс».

Что произошло

День металлурга отметили во всех городах России, в том числе и в Красноярске, 21 июля. В столице края на острове Татышев для гостей были организованы развлекательные площадки и фотозона, а также зазывалы приглашали на различные викторины и конкурсы. Вечером собравшихся ждала музыкально-развлекательная программа, хедлайнером которой стала певица Глюк'oZa.

Сначала все шло по плану: певица исполнила две песни. Но после этого произошло нечто непонятное. Как отмечают присутствовавшие на концерте зрители, певица перестала попадать в ноты, ходила по кругу, чесалась, а также задавала странные вопросы. В себя Глюк'oZa пришла лишь спустя час, когда ее выступление двигалось к логическому завершению.

«Передаю большое спасибо Глюкозе, которая вышла на выступление в Красноярске в хорошем настроении. Нас хватило на 20 минут, дальше терпеть это было невозможно», – написала в соцсетях одна из зрительниц.



Праздник проходил в выходные, и многие люди пришли на концертную площадку отдохнуть семьями. Зрители, пребывая в полном шоке от увиденного, уходили, не дожидаясь конца выступления певицы.

Санкции за срыв концерта

В финале праздника зрители просили певицу больше к ним не приезжать, а она лишь улыбалась им в ответ. Организаторы шоу намерены получить извинения от Глюк'oZы в рублевом эквиваленте. По данным телеграм-канала Baza, на выступление певицы было потрачено 5,5 миллиона рублей, но прервать испорченный праздник организаторам было не под силу, поскольку в этом случае они бы нарушили условия договора. В ответ они намерены подать иск в суд за выступление в неадекватном состоянии.

После случившегося певица лишь молча улыбалась

Музыкальный продюсер Максим Фадеев также озвучил свою позицию в телеграм-канале. По его словам, этот беспередел надо прекращать.

«Наталья Ионова больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой, и ее время вышло. То, что произошло в Красноярске, переходит все границы... Больше терпеть нет сил, поэтому мы решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности пользоваться псевдонимом и петь мою музыку», – отметил Максим Фадеев



В местных СМИ и соцсетях выдвигаются версии, что у певицы семейное счастье трещит по швам, а ее супруг – бизнесмен Александр Чистяков полюбил другую. Сама же певица никак не отреагировала на случившееся. Между тем ее подруга встала на защиту звезды, сообщив, что у Натальи Ионовой недавно умерла бабушка, из-за чего певицу накрыло, но отменить концерт она не могла из-за договоренностей.

Фадеев отреагировал на скандальный концерт Глюк'oZы

Впрочем, что произошло на самом деле и будет ли артистка занесена в черный список – покажет время.