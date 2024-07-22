В Сети появилось выступление Басты на крыше небоскреба

29 июня Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поднялся на крышу офиса VK и исполнил атмосферный диджей-сет в рамках своего проекта Gorilla Zippo. Выступление было приурочено ко Дню молодежи, а теперь полную запись сета можно посмотреть в VK Видео.

Завершающим аккордом полуторачасового сета стал ремикс песни «На заре» группы «Альянс». По словам Басты, ремикс он часто играл на вечеринках и тот хорошо принимала публика. Уверены, что запись выступления примут не хуже и сет точно понравится любителям электронной музыки.