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Названа причина, по которой дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

Дочь голливудского актера Брэда Питта Шайло решила отказаться от фамилии отца «после болезненных событий», пишет Daily Mail со ссылкой на адвоката Питера Левина. По его словам, девушка приняла независимое и важное решение. Адвокат уточнил, что она «просто следовала юридической процедуре», публикуя информацию в Сети.

Шайло Джоли не размещала «рекламу», сообщающую об изменении имени или о каких-либо неточных сообщениях в прессе, — пояснил Левин.

Адвокат добавил, что как представитель девушки он обязан опубликовать юридическое уведомление. Закон Калифорнии требует этого от любого, кто хочет изменить свое имя, уточнил Левин.

18-летняя Шайло является одним из шести детей экс-пары Анджелины Джоли и Питта. Девушка подала заявление о смене имени в свой день рождения, 27 мая 2024 года.

Ранее стало известно, что дочь американских актеров опубликовала заявление в Los Angeles Times. Девушка решила убрать фамилию Питт из двойной фамилии. Сейчас в документах у нее написано «Шайло Нувель Джоли-Питт». Однако теперь дочь звезд не будет носить фамилию отца. Сам Питт был шокирован этой новостью. Другие дети пары также отказались от фамилии 60-летнего отца.

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