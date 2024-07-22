Даниил Федоров впервые прокомментировал новости о романе с бразильской певицей

Художник Даниил Федоров впервые прокомментировал слухи о личной жизни. Долгое время в светских кругах обсуждали его роман с бразильской певицей Gabriella. Однако, как оказалось, романтических отношений у них никогда не было. Об этом он рассказал в интервью порталу «Страсти».

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Разговоры о том, что возлюбленной звездного портретиста является Gabriella, начались после того, как они несколько раз были вместе замечены на мероприятиях. Но, как пояснил Даниил, это были лишь дружеские выходы в свет и не более того.

«Нас связывали дружеские отношения, и до сих пор мы очень дружим. Она красивая, талантливая певица», - рассказал художник.



Но несмотря на то, что роман с певицей не подтвердился, сердце Федорова все же несвободно. Он признался, что состоит в отношениях. Личность возлюбленной он пока предпочитает скрывать.

«Сейчас я нахожусь в отношениях. Девушка очень красива не только внешне, но и душой, это редкое сейчас сочетание. Я очень рад, что ее встретил», - поделился Даниил.



Интервью с Даниилом Федоровым о портретах звезд и искусстве читайте на сайте «Страсти».