Меган Маркл готовит «жестокий удар» по Кейт Миддлтон и Карлу III

Королевский биограф Том Бауэр заявил, что Меган Маркл готовит очередной жестокий удар по больной раком принцессе Уэльской и Карлу III. Об этом пишет Radar.

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По словам инсайдера, положение Меган и Гарри постепенно ухудшается, из-за чего Сассексы ищут любую возможность «удержаться на плаву». В настоящий момент Меган Маркл и принц Гарри ведут себя крайне спокойно, однако «молчание» может в обозримом будущем смениться на жуткую бурю.

«Мы ждем автобиографию Меган, которую, я уверен, она уже пишет. Она хороший писатель, у нее хватит сарказма и лжи», — заявил Бауэр.



Королевский биограф также заверил, что предстоящая книга станет «абсолютным оружием» против Карла и Кейт.