Звезда диско Эвелин Томас скончалась в возрасте 70 лет

Американская диско- и Hi-NRG-артистка Эвелин Томас умерла на 71-м году жизни. Новость подтвердил в соцсетях ее давний продюсер Ян Левин. Причина смерти неизвестна.

В 1975 году Левин подписал Эвелин на свой лейбл. В 1976-м она выпустила успешный дебютный сингл Weak Spot. Первый альбом исполнительницы, I Wanna Make It on My Own, увидел свет в 1978-м. А самый большой хит Томас, High Energy, написанный Яном специально для нее, вышел в 1984-м. Песня разошлась тиражом в семь миллионов копий по всему миру, став знаковой для зарождающегося жанра электронной музыки Hi-NRG.

Всего на счету певицы четыре пластинки, последняя из которых была выпущена в 1986-м.