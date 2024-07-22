Приемный сын Газманова сделал ему необычный подарок в день рождения

Приемный сын российского певца Олега Газманова Филипп написал портрет отца в честь его 73-летия. Об этом в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала супруга музыканта Марина Газманова. Она также сообщила, что старший сын Родион написал в подарок артисту стихотворение «Отец», а сама она напечатала фотокнигу со стихами супруга о любви. Газманова назвала мужа счастливчиком, потому что свой день рождения он будет отмечать на сцене под аплодисменты любящей его публики.

Ты счастливчик! Твори, живи, вечность пусть подождет, долгие лета тебе, мой родной ЧЕЛОВЕК! А какие творческие подарки, мы тебе приготовили: от Родиона — стихотворение «Отец», от Филиппа — портрет, от меня фотокнига с твоими стихами про любовь, Марианна держит свой подарок в секрете... С днем рождения! — обратилась к супругу в блоге Марина Газманова.



Ранее выяснилось, что Газманов и его супруга спят в разных комнатах. Артист признался, что громко храпит и постоянно ворочается, поэтому для удобства супруги переселился в другую комнату. Также он сообщил, что в их двухэтажном особняке находится штурвал. Деталь интерьера расположилась на балконе его дома в Серебряном Бору. Музыкант купил особняк 25 лет назад. Оказалось, что Газманов лично занимался дизайном дома с помощью супруги Марины. По признанию самого артиста, он доволен результатом.