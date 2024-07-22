$87.78-0.2495.76-0.28
Почта

Приемный сын Газманова сделал ему необычный подарок в день рождения

Приемный сын российского певца Олега Газманова Филипп написал портрет отца в честь его 73-летия. Об этом в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала супруга музыканта Марина Газманова. Она также сообщила, что старший сын Родион написал в подарок артисту стихотворение «Отец», а сама она напечатала фотокнигу со стихами супруга о любви. Газманова назвала мужа счастливчиком, потому что свой день рождения он будет отмечать на сцене под аплодисменты любящей его публики.

Приемный сын Газманова сделал ему необычный подарок в день рождения
© РИА Новости

Ты счастливчик! Твори, живи, вечность пусть подождет, долгие лета тебе, мой родной ЧЕЛОВЕК! А какие творческие подарки, мы тебе приготовили: от Родиона — стихотворение «Отец», от Филиппа — портрет, от меня фотокнига с твоими стихами про любовь, Марианна держит свой подарок в секрете... С днем рождения! — обратилась к супругу в блоге Марина Газманова.

Ранее выяснилось, что Газманов и его супруга спят в разных комнатах. Артист признался, что громко храпит и постоянно ворочается, поэтому для удобства супруги переселился в другую комнату. Также он сообщил, что в их двухэтажном особняке находится штурвал. Деталь интерьера расположилась на балконе его дома в Серебряном Бору. Музыкант купил особняк 25 лет назад. Оказалось, что Газманов лично занимался дизайном дома с помощью супруги Марины. По признанию самого артиста, он доволен результатом.

Шоу-бизнес
Марина Газманова
Олег Газманов