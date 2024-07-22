Аффлек не пришел на вечеринку в честь дня рождения Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе. Об этом сообщает издание People.

24 июля Дженнифер Лопес исполнится 55 лет. По информации журналистов, в этом году певица начала праздновать день рождения заранее. Знаменитость устроила вечеринку в стиле сериала «Бриджертоны» в Хэмптоне. Мероприятие посетило большое количество гостей, в том числе мать актрисы, Гваделупе Родригес. При этом Бен Аффлек не пришел поддержать свою супругу.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

В конце июня Дженнифер Лопес улетела в отпуск. Певицу заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На днях журналисты сообщили, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, чем подогрели слухи о разводе.

Ранее Дженнифер Лопес сняла колье с инициалами Бена Аффлека на фоне слухов о разводе.