Российская певица назвала плюсы странного выступления Глюкозы

Певица Наталья Штурм посмеялась над выступлением певицы Наталья Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, в Красноярске. Ее цитирует aif.ru.

Артистка нашла плюсы в случившемся инциденте. Так, по мнению исполнительницы, подобные «провалы» звезд позволят ей вернуться на сцену.

«А я жду, когда все окончательно сопьются, снаркоманятся — и тут выхожу я, вся в белом и пою песню "Школьный роман"!» — написала она.



Ранее нарколог объяснил странное выступление Глюкозы на Дне металлурга.

20 июля певица выступила в Красноярске. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.