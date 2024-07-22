27-летнюю рэпершу застрелили в магазине косметики на глазах у фанатов

Американскую рэпершу Аллиауну Грин, выступавшую как Tan DaGod, застрелили в субботу около пяти дня в магазине косметики в Окленде, Калифорния.

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Рэперша выступала на открытии торговой точки - по просьбе своих друзей, когда пока неустановленный мужчина зашел в магазин и несколько раз выстрелил в артистку. Отмечено, что Грин анонсировала предстоящее шоу в своих соцсетях, сообщив место и время проведения концерта.

Друзья доставили рэпершу в больницу, где врачам оставалось лишь констатировать ее смерть, передает The Mirror.

В Сети получило распространение видео инцидента. Многие поклонники артистки пришли на мероприятие целыми семьями. По оценкам, целью злоумышленника была именно Грин - никто из зрителей не пострадал.

Причина убийства артистки неизвестна. При этом ее родные тут же опровергли версию о конфликте с кем-то из подписчиков Грин, а также предположение, что убийство молодой женщины было местью за какой-то из ее треков, точнее - за один из т.н. диссов, в котором Tan DaGod издевается над своим бывшим парнем.