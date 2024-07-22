Агата Муцениеце впервые высказалась о связи с Кологривым

Актриса Агата Муцениеце подтвердила роман с Никитой Кологривым и назвала его классным. Агата высказалась о связи с коллегой в эфире «Шоу Воли».

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В 2024 году Никита заявил о романе с Агатой, с которой он сыграл пару в комедийном сериале. Актриса долгое время не комментировала заявление коллеги. Однако в эфире передачи она подтвердила высказывание Никиты. По словам Агаты, ей не хотелось продолжать отношения с Кологривым. При этом она считает его классным.