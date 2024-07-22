Озвучен гонорар Глюкозы за скандальный концерт в Красноярске

Гонорар за выступление певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в Красноярске мог составлять около пяти миллионов рублей. Об этом сообщил организатор крупных мероприятий со звездами в беседе с изданием StarHit.ru.

По словам эксперта, концертному директору артиста проще отправить на сцену выступающего в любом состоянии, чем платить неустойку, а в случае с Глюкозой она бы была существенной.

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«Стандартный гонорар Глюкозы — миллион рублей за 40-50 минутное выступление, тут ей, думаю, заплатили около пяти миллионов. Уверена, у Натальи нечасто бывают такие большие гонорары», — сказал эксперт.



Глюк'oZa шокировала общественность своим поведением на праздничном концерте в Красноярске 20 июля. Во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места. Ее выходки спровоцировали настоящий скандал в Сети.