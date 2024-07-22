Shaman пошутил о причинах выхода Байдена из президентской гонки в США

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в шутку связал отказ главы американского государства Джо Байдена от участия в выборах президента США со своим концертом.

«Родные, мы спели «Я русский» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!» – заявил Shaman в Telegram.



Напомним, Shaman провел концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube. Концерт состоялся 19 июля у посольства США в центре Москвы.

Медведев прокомментировал выход Байдена из президентской гонки

Байден в официальном письме, размещенном в его соцсетях в воскресенье, заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства.