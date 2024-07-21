Ханга вступилась за Голубкину на фоне критики ее внешности

Мария Голубкина дала большое откровенное интервью Елене Ханге. В частности, актриса озвучила, что ее биологическим отцом был Миронов. Но из комментариев под видеороликом следует, что публика гораздо больше заинтересовалась внешним видом актрисы нежели ее личной историей. Об этом информирует СтарХит.

Елена Ханга прокомментировала ситуацию.

«Вы знаете, меня очень удивили комментарии под видео, где Мария Голубкина призналась, что Миронов — ее биологический отец. Очень многих заинтересовало не откровение актрисы, а ее внешний вид. Люди разделились на два лагеря. Первые восхищаются ее естественностью, вторые называю ее неухоженной и сетуют, что с ее возможностями, она могла бы прибегнуть к услугами специалистов», — написала она.



Мария Голубкина не стесняется появляться на публике в естественном виде — без макияжа. И прекрасно себя чувствует.

«Как видите, у Марии по этому вопросу сформулирована четкая позиция. Думаю, что это личное дело Маши — то, как она выглядит. Если она чувствует себя уверенно без макияжа и яркой одежды, то зачем меняться ради общественного мнения?» — убеждена телеведущая.



Ранее народная артистка РСФСР Лариса Голубкина рассказала, какие у нее отношения с дочерью и внуками.