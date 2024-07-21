Бородин потребовал «запретить» Глюк’oZу

Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал проверить Наталью Чистякову-Ионову Глюк’oZу на употребление наркотиков и запретить в России. Таким образом он отреагировал на скандал с ее концертом в Красноярску, пишут news.ru.

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Бородин считает выступление звезды позором для всего шоу-бизнеса.

«Выходить в таком состоянии на сцену, трогать себя за гениталии, петь под фонограмму, это, конечно, позор всему шоу-бизнесу! Сейчас можно как минимум ставить вопрос на предмет развращения несовершеннолетних, проверить на употребление наркотиков. Смотреть на это просто противно. Я считаю, эту артистку нужно просто запрещать в нашей стране. Тошниловка эта уже надоела», - эмоционально высказался он.



Максим Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта «Глюкоза». Продюсер анонсировал событие, отметив, что Наталья Ионова (Глюк'oZa) дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением, и ей следует найти замену.