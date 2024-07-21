На Глюк’оZу подадут в суд после скандала на концерте в Красноярске

Певица Глюк’оZа (Наталья Чистякова-Ионова) ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту, заявили организаторы концерта артистки в Красноярске. Они добавили, что вынуждены будут подать в суд на нее, пишут «Известия».

Напомним, что в субботу, 20 июля, исполнительница выступила на концерте ко Дню металлурга на острове Татышев.

По словам очевидцев, Глюк’оZа вела себя неадекватно: ругалась, позволяла себе пошлые жесты, находилась в «измененном сознании». Зрители предположили, что на концерте была не Чистякова-Ионова, а дублерша или пародистка.

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Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев на фоне скандала сообщил, что намерен подать иск к Глюкозе и запретить ей использовать этот псевдоним и петь его песни.