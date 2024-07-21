Муза Зацепина рассказала об отношениях с композитором

Александр Зацепин недавно появился на фестивале искусств в Витебске в сопровождении молодой дамы. Он представил ее как «свою Музу». Как оказалось, это настоящее имя девушки. Муза Ли.

Как пишет «Московский Комсомолец», Муза окружила Зацепина заботой. Она сопровождает его во время всех выходов в свет. В Витебске 98-летний Александр Сергеевич, во время съемки с поклонниками, шагнул мимо ступеньки и едва не упал. Муза успела удержать композитора от падения.

«Нас объединяет музыка. Я являюсь фанатом Римского-Корсакова. А Александр Сергеевич, как известно, через третью руку им поцелованный. Он же - ученик ученика Римского-Корсакова», - объяснила Муза.



Она не только обеспечивает Александру Сергеевичу бытовой комфорт, но и помогает в работе. Так, Муза - режиссер мюзикла «Сказка о царе Салтане», музыку к которому написал Зацепин.

Выдающийся советский и российский композитор Александр Зацепин стал почетным гостем фестиваля «Славянский базар» в Витебске. 98-летний музыкант был удостоен Диплома Постоянного комитета Союзного государства.