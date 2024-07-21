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Муза Зацепина рассказала об отношениях с композитором

Александр Зацепин недавно появился на фестивале искусств в Витебске в сопровождении молодой дамы. Он представил ее как «свою Музу». Как оказалось, это настоящее имя девушки. Муза Ли.

Муза Зацепина рассказала об отношениях с композитором
© РИА Новости

Как пишет «Московский Комсомолец», Муза окружила Зацепина заботой. Она сопровождает его во время всех выходов в свет. В Витебске 98-летний Александр Сергеевич, во время съемки с поклонниками, шагнул мимо ступеньки и едва не упал. Муза успела удержать композитора от падения.

«Нас объединяет музыка. Я являюсь фанатом Римского-Корсакова. А Александр Сергеевич, как известно, через третью руку им поцелованный. Он же - ученик ученика Римского-Корсакова», - объяснила Муза.

Она не только обеспечивает Александру Сергеевичу бытовой комфорт, но и помогает в работе. Так, Муза - режиссер мюзикла «Сказка о царе Салтане», музыку к которому написал Зацепин.

Выдающийся советский и российский композитор Александр Зацепин стал почетным гостем фестиваля «Славянский базар» в Витебске. 98-летний музыкант был удостоен Диплома Постоянного комитета Союзного государства.