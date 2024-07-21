Звезд российской эстрады вызовут в качестве свидетелей дела Талькова

В деле Игоря Талькова появились новые данные. Спустя 33 года его возобновление инициировал адвокат организации «Сорок сороков». 150 свидетелей, в том числе Олега Газманова, Игоря Николаева, Наташу Королеву, Богдана Титомира, Александра Цекало и Лолиту допросят в суде.

Стало известно, что заочно арестованный убийца Валерий Шляфман — брат питерского криминального авторитета. Как сообщает Телеграм-канал Мash, он мог помочь Валерию уехать в Израиль и получить новые документы.

Георгий Солдатов, адвокат и юрист организации «Сорок сороков» убежден, что гибель певца произошла не в результате неосторожного выстрела Шляфмана, поскольку тот не бросился спасать Талькова, а стал заметать следы преступления. По мнению Солдатова, это говорит о том, что убийство было спланировано заранее.

6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит из огнестрельного оружия в ходе потасовки за кулисами питерского концертного зала во дворце спорта «Юбилейный» прямо перед своим выступлением. Преступление так до конца и не раскрыто, многих фигурантов дела уже нет в живых. Убийца скрылся в другой стране. А с течением времени трагическое событие обросло множеством домыслов и слухов.