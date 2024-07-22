Певица Глюкоза получила около пяти миллионов рублей за скандальное выступление на Дне металлурга в Красноярске. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на организатора крупных мероприятий.

Напомним, что Глюкоза во время выступления в Красноярске вела себя неадекватно: использовала нецензурную лексику, позволяла себе пошлые жесты и пела мимо нот. Многие очевидцы предположили, что певица находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Комментируя это, организатор крупных мероприятий сказал StarHit, что концертным директорам артистов «проще отправить его выступать в любом виде, чем платить неустойку».

«Стандартный гонорар Глюк’oZы — миллион рублей за 40-50 минутное выступление, тут ей, думаю, заплатили около 5 миллионов, так как все-таки РУСАЛ, День металлурга. Уверена, у Натальи нечасто бывают такие большие гонорары. Поэтому отдавать деньги и еще и при этом ссориться с руководством влиятельной компании, никто не захотел», — добавил он.



Ранее сообщалось, что организаторы концерта Глюкозы в Красноярске намерены подать в суд на певицу. Поводом к этому стало ненадлежащее исполнение ею своих обязательств по контракту.