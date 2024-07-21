Фадеев отреагировал на скандальный концерт Глюк'oZы

Максим Фадеев заявил, что подаст судебный иск, чтобы лишить певицу Наталью Ионову возможности легально пользоваться псевдонимом Глюк'oZa и петь его песни.

Такие действия продюсер решит предпринять после скандала на концерте в Красноярске. Певица странно вела себя на сцене, пишет РИА Новости.

В России потребовали запретить выступления Глюкозы после скандала

«Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой, собственно, поэтому ее время вышло в коллективе, и поэтому ее попросили уйти», - сказал Фадеев. Т



Максим Фадеев недавно объявил о возобновлении проекта «Глюкоза». Продюсер анонсировал событие, отметив, что Наталья Ионова (Глюк'oZa) дискредитирует концепцию группы своим неоднозначным поведением, и ей следует найти замену.