Лолиту затравили за перепев Моргенштерна*

Лолита Милявская после долгого перерыва дала сразу два концерта – в Москве и Санкт-Петербурге. В составе программы Лолита спела «Cadillac» — композицию Моргенштерна* и Элджея.

Как сообщает «Комсомольская Правда», социальные сети певицы просто закипели от оскорбительных постов.

Милявская решила обратиться к фолловерам.

«Я только проснулась. И оказалось, что стала участницей скандала после вчерашнего московского концерта. Три года назад мы с Антоном Беляевым сделали пародию на трек «Cadillac». После этого у меня в концерте всегда есть куплет/припев, который выглядит как пародия. И не больше. Не надо мне приписывать специальные провокационные действия. Это просто смешно. Это просто пародия. Жалко, конечно. Не буду больше...».



Отметим, что исполнительница хита «На Титанике» возвращается к частным выступлениям после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Артистка подняла прайс с 4 млн рублей до 5. Также она просит 500 тыс. рублей за технический райдер.

*Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом.