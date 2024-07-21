Продюсер Фадеев заявил, что лишил Ионову членства в группе Глюк'oZa

Певица Наталья Ионова более не является частью музыкального коллектива Глюк'oZa, заявил его создатель и музыкальный продюсер Максим Фадеев, комментируя странное поведение артистки на концерте в Красноярске.

Ионова более не является частью группы Глюк'oZa, она была «всего лишь приглашенной актрисой», а теперь «ее время вышло», заявил Фадеев, передает РИА «Новости».

Продюсер признался, что у него «больше терпеть нет сил», потому он планирует составить иск, лишающий Ионову пользоваться псевдонимом и петь его музыку.

Само выступление певицы в Красноярске он назвал «бешенством» и «беспределом». Фадеев добавил, что Ионову попросили уйти из группы из-за ее политических заявлений и взглядов.

Напомним, в Сети распространились видео с Ионовой на концерте с Дня металлурга в Красноярске. Она появилась на публике в состоянии опьянения и вела себя неадекватно.