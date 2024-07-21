Гуф публично помирился с сестрой

Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, в начале года заявил, что его сестра Ольга присвоила часть гонораров за выступления, когда была его концертным менеджером.

«Выясняется, что я уже забрал все предоплаты и умудрился даже все уже потратить. "Я тебе говорила, ты не помнишь!" 3 миллиона на то, что я не помню?» — написал тогда рэпер в социальной сети.



Долматова опровергла все обвинения брата, но с тех пор общение между ними прекратилось, пишет издание super.ru.

Но вот музыкант неожиданно опубликовал в микроблоге совместное фото с Ольгой.

«Сестра Сергеевна, с днем рождения тебя!!! Люблю!» — подписал он снимок.



Фанаты рэпера активно поздравляют кумира с миром в семье.

Недавно певица и блогер Айза Анохина в шоу «Есть вопросики» рассказала, что все еще считает себя женой бывшего супруга рэпера Гуфа. По ее словам, во время совместной жизни они с музыкантом обвенчались и до сих пор не разорвали церковный союз.