В России потребовали запретить выступления Глюкозы после скандала

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) выступила на концерте в Красноярске, посвященном Дню металлурга. Звезда вышла на сцену в неадекватном состоянии, напоминающем опьянение. Фанаты после этого обрушились с критикой на артистку. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил привлечь исполнительницу к ответственности.

Общественник назвал «бредом сивой кобылы» выход Чистяковой-Ионовой в таком состоянии на сцену. Кроме того, на скандальном выступлении певицы присутствовали дети.

«Это позор, позор всему шоу-бизнесу», — сказал Виталий Бородин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.



Артистку, говорит активист, можно привлечь за то, что она пела под фонограмму. Ее вызывающие действия тянут на статью о развращении несовершеннолетних. Также он предлагает проверить исполнительницу хита «Невеста» на употребление наркотиков.

«В понедельник попробуем обратиться во все инстанции, которые могут быть. Я считаю, данную артистку нужно запрещать в нашей стране. В таком состоянии выходить перед людьми… Просто тошно на нее смотреть», — добавил общественник.



Напомним, певица Глюкоза не попадала ноты во время исполнения песен, пела строчки с матом и в целом была странной. Судя по опубликованному видео, артистка, возможно, находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.