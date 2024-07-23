Агата Муцениеце подтвердила роман с Никитой Кологривым

Актриса Агата Муцениеце, бывшая жена актера Павла Прилучного, подтвердила, что у нее действительно был роман с актером Никитой Кологривым. Впрочем, вполне вероятно, шутя.

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Ранее Кологривый об этом заявлял в интервью репликой "недолгий роман, как был, так и сплыл", но позже взял свои слова обратно.

"Я на сто процентов с ним согласна, - говорит Агата, ставшая гостьей свежего выпуска "Шоу Воли". - Был роман. Точка. Но он как был, запятая, так и сплыл. Точка. Не-дол-гий. Многоточие", - говорит Муцениеце. "Супер. Лучше не скажешь", - подытожила актриса.



На вопрос ведущего, хотела ли Агата, чтобы роман все-таки был долгий, та ответила: "Вряд ли". При этом заметив, что "Никита - супер" и, по ее мнению, он "очень классный".

Ранее женщина слова Кологривого про их отношения комментировать отказывалась.