Двойник Круга оценил ситуацию на Украине

Юрий Кузнецов-Таежный, двойник Михаила Круга, активно поддерживает наших бойцов на СВО. При этом у шансонье есть друзья и с Украины, с которыми он продолжает общаться. По его словам, простые украинцы уже осознали ситуацию, в которой оказались. Об этом он рассказал журналистам «Московского Комсомольца»

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«Мои друзья в основном уехали из Киева, потому что они не хотят воевать. В большинстве своем это - обеспеченные люди, которые все понимают прекрасно. Многие украинцы уже сейчас говорят: «Будь все проклято, что устроила украинская власть!» Все давно поняли, что залезли не в ту ситуацию, в которой должны были оказаться», - отметил Юрий.



По мнению певца, что закончить боевые действия на территории Украины можно было бы с помощью переговоров, как предлагает наш президент. Но западные силы, стоящие за кулисами войны, мешают это сделать.