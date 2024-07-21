Группа «Руки вверх!» впервые исполнила песню Шатунова

Накануне в «Лужниках» состоялся концерт группы «Руки вверх».

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Сергей Жуков и исполнил композицию «Ласкового мая» «Ну вот и все». Как сказал сам исполнитель, это было сделано в память его коллеги по цеху Юры Шатунова.

Сергей отметил, что Шатунов всегда был его любимым исполнителем. При этом на видовых экранах зрителям показали фотографии Шатунова, пишет «Московский Комсомолец».

«Это будет впервые, когда "Руки вверх!" поют "Ласковый май". Я знаю, что Юра сейчас нас слышит, я абсолютно в этом не сомневаюсь. Пока песни артиста поют, пока их слушают, эти песни живут, значит, живет и артист. Поэтому моему любимому артисту посвящается... Юра, это тебе!» - произнес со сцены Жуков.



На сегодняшний день «Руки Вверх!» - одна из самых популярных групп России, ежегодно собирающая аншлаги на самом большом стадионе страны в «Лужниках». Параллельно с творческой карьерой Жуков строит и свой бизнес. Его сеть танцевальных баров «Руки Вверх! Бар» — крупнейшая на сегодняшний день в России и СНГ. Первый «Руки Вверх! Бар» открыли в Санкт-Петербурге в 2012 году. Сейчас в сети уже более 30 заведений.