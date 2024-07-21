Муцениеце и Чуйкова не пустили в ресторан

Агата Муцениеце и ее бойфренд Иван Чуйков перестали скрывать свои чувства. На премии телеканала RU.TV актриса и ведущий поцеловались прямо на сцене.

Муцениеце писала, что у Ивана, получилось найти общий язык с ее детьми. Мия и Тимофей воспринимают Ваню как старшего друга. Тем не менее, поклонники до сих пор не уверены – действительно ли пару объединяют чувства, или их союз – это пиар -проект.

А накануне после выступления в Санкт-Петербурге Агата и Иван решили отдохнуть и отправились в ресторан позавтракать. Вот только вид у пары был эпатажный – белые махровые халаты и патчи под глазами. Администрация в ресторан их не пустила, пишет портал vokrug.tv.

«Нас не пустили на завтрак. Я просто не знал, что во дворце Агаты есть дресс-код», — написал Иван.



Ранее в беседе с журналистами Агата Муцениеце и Иван Чуйков поддержали Алсу из-за развода с Абрамовым. Поговаривают, пара рассталась из-за измены Яна с Анастасией Решетовой. Агата отметила, что не знает подробностей конфликта, но при этом обвинила Абрамова в неверности. Она пожелала певице сил. Актриса не понаслышке знает, что развод — «тяжелый процесс».